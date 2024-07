Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag mit Kurseinbußen

Siemens Healthineers im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 54,92 EUR.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 54,92 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 54,70 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 55,22 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 147.166 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Bei 58,14 EUR erreichte der Titel am 08.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,86 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,39 EUR. Dieser Wert wurde am 15.09.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 19,17 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,01 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 61,06 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie eingefahren. Siemens Healthineers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,44 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Siemens Healthineers am 31.07.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 30.07.2025 dürfte Siemens Healthineers die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,20 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

