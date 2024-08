Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Siemens Healthineers-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 50,20 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie zeigte sich um 11:46 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 50,20 EUR an der Tafel. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 50,34 EUR an. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 49,92 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 50,14 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 67.942 Siemens Healthineers-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,14 EUR) erklomm das Papier am 08.03.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 15,82 Prozent zulegen. Am 15.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,39 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 11,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 59,53 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 31.07.2024. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,40 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 5,42 Mrd. EUR gegenüber 5,20 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Siemens Healthineers am 06.11.2024 vorlegen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 10.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,20 EUR fest.

