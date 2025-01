Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers schiebt sich am Dienstagvormittag vor

Blick auf Siemens Healthineers-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 51,28 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 51,28 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 51,28 EUR. Mit einem Wert von 51,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 14.429 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 08.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 58,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 13,38 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2024 auf bis zu 47,31 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Siemens Healthineers-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,12 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 59,30 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Am 06.11.2024 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,48 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,33 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,06 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.02.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 29.01.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,46 EUR je Aktie belaufen.

