Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 50,68 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere um 09:07 Uhr 0,4 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 50,68 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,62 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 4.604 Stück.

Am 08.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,14 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 12,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,39 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 12,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 59,53 EUR.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 31.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 5,42 Mrd. EUR gegenüber 5,20 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Siemens Healthineers am 06.11.2024 präsentieren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 10.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,20 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

