Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Vormittag fester

Um 15.06.2022 09:22:00 Uhr ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 49,84 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Healthineers-Aktie bisher bei 50,18 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 50,12 EUR. Bisher wurden heute 9.199 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.12.2021 bei 67,66 EUR. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 26,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 48,52 EUR. Dieser Wert wurde am 18.06.2021 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 2,72 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 66,82 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Am 04.05.2022 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Healthineers 5.460,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 37,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.965,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 03.08.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 31.07.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,41 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Siemens Energy-Aktie: Warum Aktionäre noch einiges an Geduld brauchen

Mai 2022: Die Expertenmeinungen zur Siemens Healthineers-Aktie

Siemens Healthineers-Aktie: Quartalstest positiv

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Healthineers AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers AG

Bildquellen: Siemens AG