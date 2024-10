Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verliert am Dienstagnachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 52,48 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 52,48 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 52,46 EUR. Bei 52,74 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 153.407 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 08.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,14 EUR an. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 9,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 45,51 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 15,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Siemens Healthineers-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,950 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,99 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Am 31.07.2024 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 0,40 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,42 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.11.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 10.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,20 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

