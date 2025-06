Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 45,91 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 45,91 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 45,99 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 187.481 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,48 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Healthineers-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 41,21 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Siemens Healthineers-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,11 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Healthineers-Aktie bei 60,47 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Healthineers ein EPS von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,91 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet. Schätzungsweise am 05.08.2026 dürfte Siemens Healthineers die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,39 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

