Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag mit stabiler Tendenz

So entwickelt sich Siemens Healthineers

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 51,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Zum Vortag unverändert notierte die Siemens Healthineers-Aktie um 09:03 Uhr im XETRA-Handel bei 51,40 EUR. Bei 51,42 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 51,36 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 51,42 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 3.580 Aktien.

Bei einem Wert von 58,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.03.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,11 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.09.2023 bei 44,39 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 15,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Healthineers 0,950 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 59,53 EUR angegeben.

Am 31.07.2024 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,40 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,42 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 10.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,20 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Healthineers von vor 5 Jahren eingefahren

Top-Verdiener im DAX: So hoch sind die Gehälter der Vorstände

Optimismus in Frankfurt: DAX schließt in der Gewinnzone