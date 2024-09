Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag mit Kursabschlägen

Siemens Healthineers im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 49,62 EUR ab.

Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 49,62 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens Healthineers-Aktie ging bis auf 49,62 EUR. Mit einem Wert von 49,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 8.704 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 08.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,14 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Healthineers-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.09.2023 bei 44,58 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 59,49 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 31.07.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,40 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,42 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,20 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q4 2024 wird am 06.11.2024 erwartet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 10.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,21 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

Redaktion finanzen.net

