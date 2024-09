Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers präsentiert sich am Mittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 50,34 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Siemens Healthineers konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 50,34 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 50,34 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,58 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 59.175 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 58,14 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,58 EUR am 20.09.2023. Abschläge von 11,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,02 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 59,49 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 0,40 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,27 Prozent auf 5,42 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2025 erwartet.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,21 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX verliert

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX legt am Montagmittag den Rückwärtsgang ein

Zuversicht in Frankfurt: DAX letztendlich stärker