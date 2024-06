Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag behauptet

Siemens Healthineers im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Siemens Healthineers-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 52,54 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 52,54 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 52,64 EUR. Im Tief verlor die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 52,54 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 52,56 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.208 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 58,14 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 44,39 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,950 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,02 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 61,06 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Am 30.04.2024 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,44 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,35 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 31.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 30.07.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,19 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

