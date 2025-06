Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Vormittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 45,61 EUR abwärts.

Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 45,61 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bisher bei 45,61 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 45,74 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.429 Siemens Healthineers-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie. Bei einem Wert von 41,21 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,11 EUR, nach 0,950 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 60,47 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Am 07.05.2025 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,38 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,91 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 5,44 Mrd. EUR eingefahren.

Am 30.07.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Siemens Healthineers-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,39 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

