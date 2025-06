Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich Siemens Healthineers

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 45,95 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 45,95 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 45,59 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 45,68 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 282.068 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,48 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,27 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 41,21 EUR. Mit einem Kursverlust von 10,32 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,11 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 60,47 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. Siemens Healthineers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,91 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Siemens Healthineers am 30.07.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,39 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

