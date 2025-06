Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag im Minusbereich

So bewegt sich Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 45,78 EUR abwärts.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 45,78 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 45,68 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 45,68 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10.645 Siemens Healthineers-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 58,48 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 27,74 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,21 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 9,98 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Healthineers-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,950 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,11 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 60,47 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Am 07.05.2025 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,91 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,39 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.



