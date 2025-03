Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Mittag seitwärts

Siemens Healthineers im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Die Siemens Healthineers-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 53,04 EUR.

Mit einem Kurs von 53,04 EUR zeigte sich die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Healthineers-Aktie sogar auf 53,24 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 52,62 EUR. Bei 53,02 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 90.951 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 58,48 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 10,26 Prozent Luft nach oben. Am 31.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 47,31 EUR. Mit Abgaben von 10,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,15 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 61,61 EUR.

Am 06.11.2024 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,55 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,39 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 6,33 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,18 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Siemens Healthineers am 07.05.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,49 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

