Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gibt am Mittwochmittag nach

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 52,26 EUR.

Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:45 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 52,26 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 52,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 52,34 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 135.579 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 58,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.03.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,25 Prozent hinzugewinnen. Am 15.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,39 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 15,06 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 61,06 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Am 30.04.2024 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,44 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,35 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,19 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

