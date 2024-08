Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag nahe Vortagesniveau

So bewegt sich Siemens Healthineers

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 51,54 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:03 Uhr bei 51,54 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 51,54 EUR. In der Spitze fiel die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 51,48 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 51,54 EUR. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.168 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 58,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.03.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,81 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,39 EUR am 15.09.2023. Mit einem Kursverlust von 13,87 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,01 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 59,53 EUR.

Am 31.07.2024 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Siemens Healthineers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,42 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q4 2024 wird am 06.11.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 10.11.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,20 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

