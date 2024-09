Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag gefragt

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 50,26 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 50,26 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 50,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 50,16 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 87.081 Aktien.

Am 08.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,14 EUR an. Mit einem Zuwachs von 15,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 44,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 10,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Healthineers-Aktie bei 59,49 EUR.

Am 31.07.2024 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,42 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 10.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,20 EUR fest.

