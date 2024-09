Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagvormittag gesucht

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 50,16 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 50,16 EUR. Bei 50,24 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,16 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 8.601 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 08.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,14 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 15,91 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.09.2023 bei 44,75 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 10,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,02 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 59,49 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 31.07.2024. In Sachen EPS wurden 0,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Healthineers 0,40 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,42 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,20 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 06.11.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 10.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Siemens Healthineers.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.

