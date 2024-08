Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Dienstagvormittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 51,56 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 09:05 Uhr stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 51,56 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 51,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 51,54 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.038 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 08.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,14 EUR an. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 11,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 15.09.2023 Kursverluste bis auf 44,39 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 13,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Siemens Healthineers-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,01 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 59,53 EUR angegeben.

Am 31.07.2024 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 0,40 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 5,42 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,20 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Siemens Healthineers am 06.11.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 10.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,20 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels stärker

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX verbucht schlussendlich Zuschläge

Top 10: Die zehn teuersten Unternehmen in Deutschland