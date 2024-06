Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag in Rot

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 52,80 EUR abwärts.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 52,80 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Healthineers-Aktie bei 52,58 EUR. Bei 53,32 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 39.822 Siemens Healthineers-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 58,14 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 10,11 Prozent wieder erreichen. Am 15.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,39 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Siemens Healthineers-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,950 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 61,06 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 30.04.2024. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Healthineers 0,09 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 5,44 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,66 Prozent gesteigert.

Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2024 2,19 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

