Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag mit Verlusten

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 53,14 EUR ab.

Die Siemens Healthineers-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:05 Uhr um 0,2 Prozent auf 53,14 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 53,14 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 53,32 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.124 Siemens Healthineers-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 58,14 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 9,41 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,39 EUR. Dieser Wert wurde am 15.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 16,47 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Siemens Healthineers seine Aktionäre 2023 mit 0,950 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 61,06 EUR.

Am 30.04.2024 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Siemens Healthineers im vergangenen Quartal 5,44 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Healthineers 5,35 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q3 2024 wird am 31.07.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Siemens Healthineers-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 30.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,19 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

