Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens Healthineers zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 51,68 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere um 11:47 Uhr 0,9 Prozent. In der Spitze gewann die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 51,78 EUR. Bei 51,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 47.132 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Bei 58,14 EUR erreichte der Titel am 08.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 12,50 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,39 EUR. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 16,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 59,49 EUR.

Am 31.07.2024 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Healthineers ein EPS von 0,40 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,42 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 10.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,20 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: DAX zeigt sich am Mittwochmittag fester

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Mittag mit Gewinnen

Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX am Mittag auf grünem Terrain