Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 53,24 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 53,24 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Healthineers-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 53,24 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 53,34 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 10.204 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 08.03.2024 auf bis zu 58,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Healthineers-Aktie somit 8,43 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 15.09.2023 Kursverluste bis auf 44,39 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 16,62 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Siemens Healthineers-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,950 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 61,06 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Am 30.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,35 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,44 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 31.07.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 30.07.2025.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,20 EUR je Aktie.

