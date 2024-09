Siemens Healthineers Aktie News: Anleger greifen bei Siemens Healthineers am Dienstagvormittag zu

Kurs der Siemens Healthineers

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 48,74 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 48,74 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 48,74 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 48,32 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 19.388 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 08.03.2024 markierte das Papier bei 58,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Healthineers-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 45,51 EUR ab. Abschläge von 6,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 59,49 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 31.07.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,40 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,42 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 5,20 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Siemens Healthineers am 06.11.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 10.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2024 2,20 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

