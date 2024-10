Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens Healthineers zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Die Siemens Healthineers-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 51,46 EUR.

Werte in diesem Artikel

Kaum Bewegung ließ sich um 15:49 Uhr bei der Siemens Healthineers-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 51,46 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 51,62 EUR. In der Spitze büßte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 51,26 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 51,36 EUR. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 106.887 Stück gehandelt.

Am 08.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,14 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,98 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.10.2023 bei 45,59 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 58,99 EUR.

Am 31.07.2024 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,40 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 5,42 Mrd. EUR gegenüber 5,20 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Siemens Healthineers-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 10.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,20 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Erste Schätzungen: Siemens Healthineers stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Börse Frankfurt: DAX verbucht mittags Verluste

Handel in Frankfurt: LUS-DAX mittags schwächer