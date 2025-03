Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Vormittag tiefer

Blick auf Siemens Healthineers-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt fiel die Siemens Healthineers-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 50,54 EUR ab.

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 50,54 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Healthineers-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 50,20 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 50,44 EUR. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.875 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,48 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 15,71 Prozent zulegen. Am 31.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 47,31 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 6,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Siemens Healthineers-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,950 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,15 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 61,61 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 06.11.2024. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,33 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,18 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 12.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,48 EUR im Jahr 2025 aus.

