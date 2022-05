Siemens Healthineers Aktie News: Anleger schicken Siemens Healthineers am Vormittag ins Plus

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 27.05.2022 09:22:00 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 54,18 EUR. Bei 54,38 EUR erreichte die Siemens Healthineers-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 54,26 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.625 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.12.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 19,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 45,18 EUR fiel das Papier am 04.06.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 19,92 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 66,23 EUR an.

Siemens Healthineers ließ sich am 04.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,44 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Siemens Healthineers im vergangenen Quartal 5.460,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 37,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Healthineers 3.965,00 EUR umsetzen können.

Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 03.08.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Siemens Healthineers rechnen Experten am 31.07.2023.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,42 EUR je Aktie.

