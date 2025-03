Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag höher

Siemens Healthineers im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens Healthineers zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 50,88 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 50,88 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 51,38 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,34 EUR. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 442.716 Stück gehandelt.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,48 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 14,94 Prozent wieder erreichen. Am 31.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 47,31 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,950 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,15 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 62,24 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 06.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Siemens Healthineers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,33 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2025 terminiert. Am 12.05.2026 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,48 EUR in den Büchern stehen haben wird.

