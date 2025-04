Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers legt am Montagmittag zu

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Siemens Healthineers legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 47,40 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 47,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Healthineers-Aktie sogar auf 47,43 EUR. Bei 46,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 141.731 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 58,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,38 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 41,21 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Siemens Healthineers-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,14 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 62,24 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Healthineers am 06.02.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,91 Prozent auf 5,48 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Am 12.05.2026 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,48 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

