Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag höher

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 47,73 EUR.

Das Papier von Siemens Healthineers konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 47,73 EUR. Bei 47,76 EUR erreichte die Siemens Healthineers-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 18.484 Siemens Healthineers-Aktien.

Bei 58,48 EUR markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,52 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 41,21 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 13,66 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,10 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 60,47 EUR an.

Siemens Healthineers ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 5,91 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,44 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 30.07.2025 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 05.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,40 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

