Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 54,24 EUR abwärts.

Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 54,24 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 54,24 EUR. Bei 55,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 304.717 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.03.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 7,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 15.09.2023 Kursverluste bis auf 44,39 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,16 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Siemens Healthineers-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,950 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 61,06 EUR aus.

Siemens Healthineers ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,44 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 31.07.2024 erwartet. Siemens Healthineers dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,20 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

