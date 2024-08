Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag gesucht

Aktie im Blick

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 52,34 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 52,34 EUR nach oben. Die Siemens Healthineers-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 52,54 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 51,60 EUR. Zuletzt wechselten 138.871 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,14 EUR erreichte der Titel am 08.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 9,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 44,39 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

Siemens Healthineers-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,01 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 59,49 EUR angegeben.

Am 31.07.2024 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 0,40 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 5,42 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,20 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Siemens Healthineers dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 10.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,20 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

