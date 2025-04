Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochmittag in Grün

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 47,06 EUR zu.

Das Papier von Siemens Healthineers legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 47,06 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 47,26 EUR. Bei 46,99 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 269.657 Stück.

Bei einem Wert von 58,48 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). Mit einem Zuwachs von 24,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 41,21 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 12,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,14 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 62,24 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Healthineers am 06.02.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Healthineers 0,39 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 5,48 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,91 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Siemens Healthineers am 07.05.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 12.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,47 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

Redaktion finanzen.net

