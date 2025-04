Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 47,09 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 47,09 EUR zu. In der Spitze legte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 47,90 EUR zu. Bei 46,99 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.115.548 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,48 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,19 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,21 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 12,49 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,14 EUR, nach 0,950 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 62,24 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 06.02.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,39 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,48 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,18 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Siemens Healthineers am 07.05.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,47 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

