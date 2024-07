Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag nahe Vortagesschluss

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Mit einem Wert von 53,92 EUR bewegte sich die Siemens Healthineers-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:42 Uhr die Siemens Healthineers-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 53,92 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Healthineers-Aktie sogar auf 54,40 EUR. In der Spitze fiel die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 53,82 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 53,92 EUR. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 130.143 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 58,14 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 7,83 Prozent Luft nach oben. Am 15.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,39 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 17,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Siemens Healthineers seine Aktionäre 2023 mit 0,950 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 61,06 EUR angegeben.

Siemens Healthineers ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5,44 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,35 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 31.07.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 10.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,20 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

