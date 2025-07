Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Nachmittag südwärts

So entwickelt sich Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,8 Prozent auf 47,62 EUR abwärts.

Die Siemens Healthineers-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 47,62 EUR abwärts. Die Siemens Healthineers-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 47,48 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,54 EUR. Bisher wurden via XETRA 687.970 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 22,81 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (41,21 EUR). Abschläge von 13,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,09 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 58,29 EUR.

Am 30.07.2025 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,66 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 5,44 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,39 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

