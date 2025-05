Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Siltronic-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,9 Prozent auf 37,00 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 3,9 Prozent auf 37,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siltronic-Aktie bei 38,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,06 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 57.094 Siltronic-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 79,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.08.2024 erreicht. Gewinne von 113,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 32,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 15,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,121 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siltronic 0,200 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 45,00 EUR.

Am 06.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 360,60 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 356,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.07.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,567 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.

