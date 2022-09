Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag im Plus

Das Papier von Siltronic konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,8 Prozent auf 68,75 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siltronic-Aktie bisher bei 69,55 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 67,05 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 41.335 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.12.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 142,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 51,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 05.07.2022 Kursverluste bis auf 63,85 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 7,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 104,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 10.05.2022 vor. Das EPS lag bei 3,47 EUR. Im letzten Jahr hatte Siltronic einen Gewinn von 1,83 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siltronic im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 417,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 341,10 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 28.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 26.10.2023.

Den erwarteten Gewinn je Siltronic-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 8,00 EUR fest.

