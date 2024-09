Siltronic Aktie News: Siltronic verteidigt am Nachmittag Tendenz

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Siltronic. Im XETRA-Handel kam die Siltronic-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 74,10 EUR.

Mit einem Wert von 74,10 EUR bewegte sich die Siltronic-Aktie um 15:50 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Siltronic-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 74,60 EUR aus. Der Kurs der Siltronic-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 72,70 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 74,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 11.314 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 94,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.01.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2024 bei 68,15 EUR. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 8,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Siltronic-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,640 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 87,00 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Am 25.07.2024 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,83 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 351,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 403,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Siltronic am 24.10.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2024 0,725 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

