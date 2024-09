Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagnachmittag schwächer

Aktie im Blick

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siltronic-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 72,50 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Der Siltronic-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:46 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 72,50 EUR. Die Siltronic-Aktie gab in der Spitze bis auf 72,20 EUR nach. Bei 72,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 9.782 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 94,00 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siltronic-Aktie somit 22,87 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 68,15 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siltronic-Aktie 6,00 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,640 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 87,00 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Am 25.07.2024 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,83 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 403,70 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 351,30 Mio. EUR.

Voraussichtlich am 24.10.2024 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Siltronic rechnen Experten am 28.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siltronic-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,725 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Mittag zu

Börsianer in Habachtstellung: TecDAX bewegt sich mittags seitwärts

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Start auf grünem Terrain