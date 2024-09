Siltronic Aktie News: Siltronic büßt am Mittwochmittag ein

Siltronic im Blick

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Siltronic-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 71,10 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 71,10 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siltronic-Aktie bisher bei 69,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 70,25 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siltronic-Aktien beläuft sich auf 17.746 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 94,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.01.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siltronic-Aktie somit 24,36 Prozent niedriger. Am 05.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 68,15 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 4,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Siltronic-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,640 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 87,00 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Am 25.07.2024 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 1,83 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,98 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 351,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 403,70 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 24.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 28.10.2025 dürfte Siltronic die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siltronic-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,725 EUR fest.

