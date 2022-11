Siltronic Aktie News: Siltronic gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 4,0 Prozent auf 64,35 EUR. Die Siltronic-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 64,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 61,95 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 38.246 Siltronic-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 142,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.12.2021 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 54,94 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,65 EUR ab. Mit Abgaben von 24,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 81,50 EUR.

Siltronic ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,47 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 2,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 417,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siltronic einen Umsatz von 371,60 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Siltronic am 07.03.2023 vorlegen.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Siltronic-Gewinn in Höhe von 8,00 EUR je Aktie aus.

