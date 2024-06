Siltronic Aktie News: Siltronic zeigt sich am Mittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siltronic zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 72,20 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 72,20 EUR zu. In der Spitze gewann die Siltronic-Aktie bis auf 72,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 72,25 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6.475 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (94,00 EUR) erklomm das Papier am 09.01.2024. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 30,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 66,65 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 7,69 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,647 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 87,20 EUR aus.

Siltronic ließ sich am 02.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,86 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,20 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Siltronic mit einem Umsatz von insgesamt 343,50 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 404,40 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,06 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 24.07.2025 dürfte Siltronic die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,263 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX schlussendlich leichter

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX liegt zum Ende des Dienstagshandels im Minus

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX legt nachmittags zu