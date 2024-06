Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt wies die Siltronic-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 72,35 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr wies die Siltronic-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 72,35 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Siltronic-Aktie bis auf 72,70 EUR. Bei 72,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.057 Stück gehandelt.

Am 09.01.2024 markierte das Papier bei 94,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 29,92 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.07.2023 bei 66,65 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siltronic-Aktie 7,88 Prozent sinken.

Nachdem Siltronic seine Aktionäre 2023 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,647 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 87,20 EUR aus.

Am 02.05.2024 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,86 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,20 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 343,50 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 404,40 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Siltronic rechnen Experten am 24.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,263 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX schlussendlich leichter

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX liegt zum Ende des Dienstagshandels im Minus

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX legt nachmittags zu