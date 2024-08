Siltronic Aktie News: Anleger schicken Siltronic am Montagnachmittag ins Minus

So bewegt sich Siltronic

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siltronic. Das Papier von Siltronic befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,4 Prozent auf 70,15 EUR ab.

Die Siltronic-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 70,15 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siltronic-Aktie bei 68,15 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 70,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 41.498 Siltronic-Aktien.

Am 09.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 94,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 34,00 Prozent wieder erreichen. Bei 68,15 EUR fiel das Papier am 05.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 2,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Siltronic seine Aktionäre 2023 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,626 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 87,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siltronic am 25.07.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,98 Prozent auf 351,30 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 403,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 24.10.2024 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siltronic-Gewinn in Höhe von 0,642 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX mittags in der Verlustzone

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX sackt am Nachmittag ab

Verluste in Frankfurt: TecDAX notiert am Mittag im Minus