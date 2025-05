Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagvormittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 37,02 EUR.

Das Papier von Siltronic gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 37,02 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Siltronic-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 37,02 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 37,34 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.138 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 02.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 79,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siltronic-Aktie somit 53,20 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (32,00 EUR). Mit Abgaben von 13,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,121 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,00 EUR je Siltronic-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siltronic am 30.04.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz wurde auf 345,80 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 343,50 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Siltronic am 29.07.2025 präsentieren. Am 23.07.2026 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Siltronic im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,500 EUR einfahren.

