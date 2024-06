Siltronic Aktie News: Anleger schicken Siltronic am Donnerstagnachmittag ins Plus

Blick auf Siltronic-Kurs

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 73,60 EUR.

Das Papier von Siltronic konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 73,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siltronic-Aktie sogar auf 74,25 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 73,30 EUR. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.892 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 94,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.01.2024). Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 21,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.07.2023 (66,65 EUR). Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 9,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,647 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 87,20 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Siltronic ließ sich am 02.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,86 EUR gegenüber 2,20 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Siltronic 343,50 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 404,40 Mio. EUR umgesetzt worden.

Am 25.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 24.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siltronic im Jahr 2024 0,263 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

