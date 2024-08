Siltronic Aktie News: Anleger schicken Siltronic am Dienstagvormittag ins Plus

So entwickelt sich Siltronic

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Siltronic-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 71,10 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 1,1 Prozent auf 71,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siltronic-Aktie bei 72,15 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 71,25 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.395 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 09.01.2024 markierte das Papier bei 94,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 32,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2024 bei 68,15 EUR. Mit einem Kursverlust von 4,15 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,626 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 87,00 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Am 25.07.2024 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,98 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 351,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 403,70 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 24.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 28.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Gewinn von 0,642 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

