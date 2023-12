Siltronic Aktie News: Siltronic gewinnt am Vormittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 83,85 EUR.

Um 09:00 Uhr sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 83,85 EUR zu. In der Spitze legte die Siltronic-Aktie bis auf 83,85 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 83,85 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 434 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Bei 92,90 EUR markierte der Titel am 29.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 10,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2023 bei 58,40 EUR. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 30,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 79,67 EUR.

Siltronic ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,10 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siltronic 3,47 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Siltronic mit einem Umsatz von insgesamt 349,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,28 Prozent verringert.

Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 12.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 11.03.2025 erwartet.

Experten taxieren den Siltronic-Gewinn für das Jahr 2021 auf 8,00 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX mittags mit positivem Vorzeichen

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX beginnt die Montagssitzung mit Verlusten

Optimismus in Frankfurt: SDAX präsentiert sich letztendlich fester